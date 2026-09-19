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Андрей Кондратьев Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирде

Андрей Кондратьев Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирде

Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев IХ чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде.

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