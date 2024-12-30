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Фетисов об Овечкине: «Я фанатею, раньше со мной такого не было. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие»

Нападающий «Вашингтона» забил в 2 матчах подряд. «Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год.

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