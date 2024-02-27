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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье, чей автомобиль сломался в 30-градусный мороз

В Балахтинском районе Красноярского края автоинспекторы помогли замерзающей на трассе семье, чей автомобиль сломался в 30-градусный мороз.

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