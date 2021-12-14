Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    а сам он там был? тварьСпикер думы Тюмен...
  • галина
    Разве такое было в СССР? Нет. О людях думали в первую очередь.«Как до 25 декабр...
  • Konstantin Петров
    А соседка наша Оля Разгулялася опять . Одного ей мужа мало , Когда тело просит пять . Эх снег, снежок......Администрацию Неф...

В ХМАО в ДТП с вахтовым автобусом «Сургутнефтегаза» и такси Uber погиб человек

В ХМАО в ДТП с вахтовым автобусом «Сургутнефтегаза» и такси Uber погиб человек

В понедельник, 13 декабря, в 21.40 на 51 километре автодороги «Сургут-Когалым» столкнулись автобус «Сургутнефтегаза» и легковой автомобиль компании Uber.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх