В ХМАО в ДТП с вахтовым автобусом «Сургутнефтегаза» и такси Uber погиб человек

В понедельник, 13 декабря, в 21.40 на 51 километре автодороги «Сургут-Когалым» столкнулись автобус «Сургутнефтегаза» и легковой автомобиль компании Uber.
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