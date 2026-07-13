Нетаньяху рассказал, как Грэм пришёл в ярость из-за слов о самообеспечении Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Fox News, что сенатор Линдси Грэм вышел из себя во время их последнего разговора, когда услышал, что Израиль способен самостоятельно защищать свои и американские интересы, и назвал его "необыкновенным другом" страны.
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