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Царьград

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Нетаньяху рассказал, как Грэм пришёл в ярость из-за слов о самообеспечении Израиля

Нетаньяху рассказал, как Грэм пришёл в ярость из-за слов о самообеспечении Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Fox News, что сенатор Линдси Грэм вышел из себя во время их последнего разговора, когда услышал, что Израиль способен самостоятельно защищать свои и американские интересы, и назвал его "необыкновенным другом" страны.

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