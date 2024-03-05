Альпинистам на Эвересте предлагаются чипы для отслеживания

<p>В преддверии предстоящего сезона восхождений на гору Эверест в 2024 году правительство Непала объявило о введении нового требования: теперь все альпинисты обязаны арендовать и использовать специальные чипы для отслеживания своего местоположения во время всего путешествия.
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