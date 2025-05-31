Сатурн в Овне: как кармические уроки изменят судьбы знаков зодиака до 2028 года Юлия ЧелкановаСатурн в Овне — это астрономическое событие, которое происходит лишь раз в три десятилетия и обещает значительные изменения для многих знаков зодиака.
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