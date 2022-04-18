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Танкисты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье выполнили боевые стрельбы в рамках проведения проверки за зимний период обучения

Танкисты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье выполнили боевые стрельбы в рамках проведения проверки за зимний период обучения

Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов, другие огневые средства условного противника.

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