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Царьград

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Тегеран пригрозил ударами по интересам Британии на Ближнем Востоке

Тегеран пригрозил ударами по интересам Британии на Ближнем Востоке

Иран заявил, что в случае участия Лондона в военных действиях США против Тегерана, британские интересы в регионе станут целями для атак.

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