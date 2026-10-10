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Сергей Лазарев обустроил под Можайском дачу для мамы — с огромным залом и столом на 15 человек

Сергей Лазарев обустроил под Можайском дачу для мамы — с огромным залом и столом на 15 человек

Сергей Лазарев привык к большой сцене, полным залам и постоянным переездам, но отдыхать уезжает туда, где нет ни софитов, ни толпы.

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