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Новости Липецка

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Аграрии Липецкой области собрали 2 млн тонн сахарной свёклы

Аграрии Липецкой области собрали 2 млн тонн сахарной свёклы

В Липецкой области средняя урожайность сахарной свёклы составила 420 центнеров с гектара, а лучшие показатели у Воловского округа — 498 центнеров с гектара.

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