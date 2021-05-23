Россиянка с маленькой дочкой умоляет омбудсмена помочь вернуться из Аргентины

Оказавшаяся на грани нищеты жительница Новосибирска просит помочь ей вернуться домой из Аргентины. Анна Николаевская обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и рассказала, что в Аргентине оказалась в 2019 году с будущим отцом своего ребенка.