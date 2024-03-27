Управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали

Управляющему директору рудника «Пионер» в Приамурье, где больше недели назад завалило 13 горняков, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно, предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ и арестовали.
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