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«Развод века». Дочь бывшего президента Южной Кореи десять лет шумно разводится с мужем. Она требует миллиард долларов за измену

«Развод века». Дочь бывшего президента Южной Кореи десять лет шумно разводится с мужем. Она требует миллиард долларов за измену

Один из самых громких бракоразводных процессов мира получил новый поворот. Апелляционный суд Сеула постановил, что глава южнокорейской компании-гиганта SK Group Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей супруге более полумиллиарда долларов в рамках раздела имущества.

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