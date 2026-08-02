«Развод века». Дочь бывшего президента Южной Кореи десять лет шумно разводится с мужем. Она требует миллиард долларов за измену

Один из самых громких бракоразводных процессов мира получил новый поворот. Апелляционный суд Сеула постановил, что глава южнокорейской компании-гиганта SK Group Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей супруге более полумиллиарда долларов в рамках раздела имущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии