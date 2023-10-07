Светлаков примеряет усы, вокруг «Гардемаринов» кипят страсти: новости недели

Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджестеСергей Безруков появится в главной роли в сериале «Первого канала» «Бизон: Дело манекенщицы», выход в эфир запланирован на 9 октября.
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