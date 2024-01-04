На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.
Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин
Комментарии
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Иван Иванов
Отвечать на вопрос заголовка, думаю, нет смысла. Все всё знают и понимают. Было бы интересно, кто из этого д...ма переобуется, и начнет лить грязь на современную власть, как это с упоением делают сейчас на Сталина.. Вот где главные предатели страны
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15 час.
александр петров
Давно пора отправить наших незаменимых тружеников средней Азии восстанавливать "Соловки" и лагеря Магадана!! Кандидатов в места не столь отдаленные более чем достаточно! Вот только смущает один малюсенький вопрос. А кто этим вопросом заниматься то будет?? Ежели из тех кто энтим должон заниматься, процентов наверное 50 кандидаты в энти самые места!!!
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15 час.
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