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Несекретные материалы

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Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.

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Комментарии
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Иван Иванов
Отвечать на вопрос заголовка, думаю, нет смысла. Все всё знают и понимают. Было бы интересно, кто из этого д...ма переобуется, и начнет лить грязь на современную власть, как это с упоением делают сейчас на Сталина.. Вот где главные предатели страны
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15 час.
александр петров
Давно пора отправить наших незаменимых тружеников средней Азии восстанавливать &quot;Соловки&quot; и лагеря Магадана!! Кандидатов в места не столь отдаленные более чем достаточно! Вот только смущает один малюсенький вопрос. А кто этим вопросом заниматься то будет?? Ежели из тех кто энтим должон заниматься, процентов наверное 50 кандидаты в энти самые места!!!
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15 час.

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