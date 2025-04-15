Мирошник: 19 жителей РФ, в том числе двое детей, погибли за неделю от ударов ВСУ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 80 мирных жителей ряда субъектов РФ за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 19 человек, включая двоих детей, погибли.
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