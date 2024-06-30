Генеральный директор Microsoft называет использование онлайн-контента для обучения ИИ "добросовестным использованием"

Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил в интервью CNBC, что использование онлайн-контента искусственного интеллекта (ИИ) компаниями для обучения моделей "подпадает под концепцию добросовестного использования".
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