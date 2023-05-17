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Орлов сообщил Путину о проекте строительства российско-китайского железнодорожного моста Джалинда – Мохэ через Амур

Орлов сообщил Путину о проекте строительства российско-китайского железнодорожного моста Джалинда – Мохэ через Амур

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о проекте строительства российско-китайского железнодорожного моста Джалинда – Мохэ через реку Амур.

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