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Свечников забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и вышел на 20-е место среди россиян, обогнав Семина и Брылина

Форвард «Каролины» установил окончательный счет в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (4:1, 1-0), поразив пустые ворота.

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