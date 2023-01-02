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Говорят, что журналистам в Нидерландах нельзя задавать королевской семье ряд вопросов

Говорят, что журналистам в Нидерландах нельзя задавать королевской семье ряд вопросов

﻿﻿Говорят, что журналистам в Нидерландах не разрешается задавать королевской семье ряд вопросов. Например, о личных предпочтениях по отношению к тем или иным товарам.

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