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Гимнастика для глаз — бодрит лучше кофе!

Гимнастика для глаз — бодрит лучше кофе!

Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии, укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз.

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