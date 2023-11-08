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Китай

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Си Цзиньпин призвал прилагать усилия для того, чтобы интернет принес больше пользы народам всех стран мира

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, выступая с речью по видеосвязи на церемонии открытия Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета 2023 года, призвал прилагать усилия для того, чтобы интернет принес больше пользы народам всех стран мира.

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