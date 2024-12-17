Названа причина смерти Яниса Тиммы

Баскетболист ушел из жизни в день рождения своей бывшей жены Анны Седоковой Утром 17 декабря в соцсетях разлетелась новость о смерти баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа певицы Анны Седоковой, с которой они официально развелись неделю назад.
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