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Анатомия бизнеса

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Скрытые убытки малого бизнеса: где искать и как оптимизировать?

По данным ФНС, в 2024 году количество индивидуальных предпринимателей, ликвидировавших свои предприятия, достигло почти 70% от числа зарегистрированных за это же время: на 983 311 открытых ИП пришлось 685 521 компанию, прекратившую деятельность.

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