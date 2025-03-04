Скрытые убытки малого бизнеса: где искать и как оптимизировать?

По данным ФНС, в 2024 году количество индивидуальных предпринимателей, ликвидировавших свои предприятия, достигло почти 70% от числа зарегистрированных за это же время: на 983 311 открытых ИП пришлось 685 521 компанию, прекратившую деятельность.