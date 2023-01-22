Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Еще и Германия будет в изоляции? Уже и так полмира там. Так глядишь только Польша, Прибалтика и США останутся, а оста...Замглавы МИД Поль...
  • Леонид Никоноров
    Какой диалог??? Пусть не надеется, что ему что-то обломится! Проще сделать харакири!Премьер Японии: Т...
  • Игорь
    Восьмой Рамштайн,...

Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Украина получила первый вертолет Sea King из трех, обещанных Великобританией. Винтокрылая машина прибыла на территорию страны накануне, судя по публикациям в украинской прессе, передадут ее в состав ВМС Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх