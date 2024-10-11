Экономике Украины пророчат крах при потере Покровска: «Серьезно ударит по способности воевать»

КИЕВ, 12 октября, ФедералПресс. Исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании, Станислав Зинченко заявил, что экономика страны может столкнуться с серьезными проблемами, передает Foreign Policy.
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