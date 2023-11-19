Зима пришла: как гулять, чем кормить и как закаливать малыша

Чтобы зима доставила малышу максимум удовольствия фото: romrodinka/GettyImages/iStockphoto Елена Коверная медицина детский врач-дерматолог Ольга Тирси медицина врач-педиатр Елена Павловская медицина врач-диетолог Зимние прогулки Первый раз выйти на улицу с грудничком можно уже через день после выписки из роддома.
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