Зима пришла: как гулять, чем кормить и как закаливать малыша

Чтобы зима доставила малышу максимум удовольствия фото: romrodinka/GettyImages/iStockphoto Елена Коверная медицина детский врач-дерматолог Ольга Тирси медицина врач-педиатр Елена Павловская медицина врач-диетолог Зимние прогулки Первый раз выйти на улицу с грудничком можно уже через день после выписки из роддома.