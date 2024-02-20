Для чего русские миротворцы остаются в Карабахе: Ответ Затулина заставляет задуматься

Русский депутат объяснил, почему с уходом армянского населения из Карабаха, непризнанную республику также не покинули миротворцыОсенью 2023 года Азербайджан обрёл полный контроль над Нагорным Карабахом, где теперь практически не осталось армян.
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