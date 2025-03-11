Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, чтобы создать новый миропорядок. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.
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