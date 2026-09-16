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Происшествия

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Сотрудники ЦПЭ МВД по КЧР продолжают профилактическую работу среди несовершеннолетних

Сотрудники ЦПЭ МВД по КЧР продолжают профилактическую работу среди несовершеннолетних

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и члены Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской Республике продолжают проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, направленных на недопущение вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

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