Сотрудники ЦПЭ МВД по КЧР продолжают профилактическую работу среди несовершеннолетних

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и члены Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской Республике продолжают проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, направленных на недопущение вовлечения молодежи в противоправную деятельность.