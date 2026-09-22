ВС Беларуси проводят учения у «ахиллесовой пяты» НАТО — Сувалкского коридора

Блокаду Калининграда можно предотвратить, заблокировав один литовский погранпункт Ирина Мишина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Материал комментируют: Александр Бартош Александр Храмчихин В Беларуси начались военные учения Западного оперативного командования под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко.
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