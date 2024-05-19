Ларри К. Джонсон (ЦРУ): Американцы уезжают в Россию за свободой

В эфире «EUROMORE» и на YouTube-канале «PolitWera» на вопросы зрителей и читателей ответил Ларри К. Джонсон — американский политический комментатор и бывший аналитик Центрального разведывательного управления США.
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