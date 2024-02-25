Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини

В королевской семье в последнее время все больше тревожных новостей. Так, у короля Карла III недавно диагностировали рак простаты, а в январе 2024 года Кейт Миддлтон провели серьезную операцию на брюшной полости.
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