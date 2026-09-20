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Газета.ру

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Экс-президент "Локо" Наумов: одна ошибка в Турции - и Батракова сожрут

Экс-президент "Локо" Наумов: одна ошибка в Турции - и Батракова сожрут

Алексею Батракову придется очень тяжело на первых порах в «Галатасарае», поскольку ему придется сразу доказывать свой высокий класс.

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