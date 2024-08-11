Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    "Российские военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь России в Курской области" -  что за бред написали!Что случилось к э...
  • Sergey Sergey
    Уже как-то стремно что то кому-то обещать. Столько обещали, что уже камня на камне не должно было остаться. Так что н...Россия пообещала ...
  • Светлана Зуева
    Что-то долго ждем обещанного .....🙄Россия пообещала ...

Что случилось ночью, 11 августа 2024 года

Что случилось ночью, 11 августа 2024 года

В интернете распространяется видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова о возможности передачи Запорожской АЭС под контроль Киева – этот ролик является фейковым и создан украинскими спецслужбами с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Николаева
Что за пробелы перед запятыми? Куда свалилась ракета? В чем обвинил Трамп Камалу Харрис?
Ответить
16 час.
ЧП
Человек Пещерный
Тут робот собирает новости в один пост, и публикует без редактуры
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх