Что случилось ночью, 11 августа 2024 года

В интернете распространяется видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова о возможности передачи Запорожской АЭС под контроль Киева – этот ролик является фейковым и создан украинскими спецслужбами с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.