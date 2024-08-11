В интернете распространяется видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова о возможности передачи Запорожской АЭС под контроль Киева – этот ролик является фейковым и создан украинскими спецслужбами с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Что случилось ночью, 11 августа 2024 года
Комментарии
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Ольга Николаева
Что за пробелы перед запятыми? Куда свалилась ракета? В чем обвинил Трамп Камалу Харрис?
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16 час.
ЧП
Человек Пещерный
Тут робот собирает новости в один пост, и публикует без редактуры
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15 час.
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