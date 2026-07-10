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«Матч ТВ» не покажет полуфинал Франция – Испания на ЧМ-2026 бесплатно в прямом эфире. Игру можно будет посмотреть по платной подписке или на «Кинопоиске»

«Матч ТВ» не покажет полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией в прямом эфире. В России игру можно будет посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке «Матч ТВ».

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