Олег Меньшиков ищет двух молодых теноров

Олег Меньшиков поделился “новостью-бомбой”. Фото: личная страница героя публикации в социальной сети Олег Меньшиков вознамерился поставить оперетту в драматическом театре! Кастинг объявил Московский театр им.
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