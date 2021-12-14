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Юаневые кредиты Китая достигли $200 млрд

Юаневые кредиты Китая достигли $200 млрд

Новые кредиты Китая, исчисляемые в юанях, составили 1,27 трлн юаней (около $200 млрд) в прошлом месяце, что на 160,5 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

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