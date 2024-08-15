В Приморье с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Сход с рельсов вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Нерюнгри — Посьет, произошел на станции Посьет Дальневосточной железной дороги 14 августа, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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