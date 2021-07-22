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Три стадиона в Москве стали «свободными от ковида»

Три стадиона в Москве стали «свободными от ковида»

Это домашние арены ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Как изменится от этого новый футбольный сезон и как с ковидом борются зарубежные лиги?Домашние арены футбольных клубов ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» получили статус COVID-free-зоны, сообщает ТАСС.

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