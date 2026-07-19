Тыл как фронт

В ночь на 18 июля дрон нашёл цель, которой ещё пару лет назад не было бы ни в одном списке, — склад с детскими тапочками и зарядками, и семеро погибших ночной смены в Котовске стали ценой открытия: тыла, отделённого от фронта расстоянием, у страны больше нет.
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