Тыл как фронт

В ночь на 18 июля дрон нашёл цель, которой ещё пару лет назад не было бы ни в одном списке, — склад с детскими тапочками и зарядками, и семеро погибших ночной смены в Котовске стали ценой открытия: тыла, отделённого от фронта расстоянием, у страны больше нет.