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Военное обозрение

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Экологи на Украине бьют тревогу из-за нерегламентированного разрастания захоронений военнослужащих

Экологи на Украине бьют тревогу из-за нерегламентированного разрастания захоронений военнослужащих

Захоронения нс Украине растут по площади ежесуточно.

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Комментарии
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n
nyha
На месте ХОХЛОВ...ЖиДА НУЖНО зарыть ЖИВЬЁМ...
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