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Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей стартует с сентября

Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей стартует с сентября

В первый день осени в России стартует эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей. Как выяснили эксперты, именно при покупке горюче-смазочных материалов автовладельцам проще всего наткнуться на подделку.

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Комментарии
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Maxim
В Голландии есть красный дизель - без акциза, для с/х техники, заливать можно только в неё, полиция проверяет, вот это - реальная поддержка аграрного сектора, не болтовня..
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5 час.

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