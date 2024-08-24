Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей стартует с сентября

В первый день осени в России стартует эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей. Как выяснили эксперты, именно при покупке горюче-смазочных материалов автовладельцам проще всего наткнуться на подделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии