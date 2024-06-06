Комментатор Майков: "Далласу" не хватило характера против "Эдмонтона"

Комментатор Филипп Майков поделился с "Газета.Ru" мыслями о полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между "Эдмонтон Ойлерз" и "Даллас Старз", в которой "нефтяники" одержали сенсационную победу со счетом 4-2 по матчам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии