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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Брылина по контракту с «Динамо» Минск и сборной Беларуси – около 55 млн рублей за сезон («Сила спорта»)

Тренер Сергей Брылин по контракту с минским «Динамо» и сборной Беларуси заработает около 55 млн рублей за сезон.

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