Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Всё из-за отношения к политике как к бизнесу по недвижимости, считает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, единственная проблема Трампа — то, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах.

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