Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Всё из-за отношения к политике как к бизнесу по недвижимости, считает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, единственная проблема Трампа — то, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах.