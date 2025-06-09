Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Всё из-за отношения к политике как к бизнесу по недвижимости, считает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, единственная проблема Трампа — то, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах.
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