Почему на Алтае так мало рожают и будет ли новый беби-бум? Разбираемся с демографом

Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин В последние годы демографические показатели в стране неуклонно ухудшаются, а в обществе то и дело звучат (иногда очень экстравагантные) предложения, как мотивировать россиян рожать.