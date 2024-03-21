Почему на Алтае так мало рожают и будет ли новый беби-бум? Разбираемся с демографом

Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин В последние годы демографические показатели в стране неуклонно ухудшаются, а в обществе то и дело звучат (иногда очень экстравагантные) предложения, как мотивировать россиян рожать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии