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Царьград

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На Кубани 13 октября воздух прогреется до +29 °С

На Кубани 13 октября воздух прогреется до +29 °С

Днём в отдельных районах Кубани пройдут дожди, а восточный ветер усилится до 12–14 м/с. На Азовском побережье температура достигнет +25 °С, в горах — до +18 °С.

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