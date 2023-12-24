ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    Западные СМИ будут усираться, доказывая антиконституционность свержения власти Санду и её кабинета, после выхода русс...Оппозиция в Молда...
  • Игорь Петров
    Слава России!Interia отметил п...
  • Игорь Петров
    Гореть им в аду!«Однополый» верте...

Оцепенеть от мяса: можно ли заразиться из-за паразитов в свинине

Оцепенеть от мяса: можно ли заразиться из-за паразитов в свинине

В карельских СМИ появились сообщения, что житель Сегежи купил свиную шею с бычьим цепнем. Мужчина действительно приобрел испорченное мясо, которое сдал обратно в магазин, однако в компании-производителе заверяют, что бычьего цепня и любых других паразитов там быть не могло — речь идет скорее о повреждении мышечной ткани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх