Оцепенеть от мяса: можно ли заразиться из-за паразитов в свинине

В карельских СМИ появились сообщения, что житель Сегежи купил свиную шею с бычьим цепнем. Мужчина действительно приобрел испорченное мясо, которое сдал обратно в магазин, однако в компании-производителе заверяют, что бычьего цепня и любых других паразитов там быть не могло — речь идет скорее о повреждении мышечной ткани.